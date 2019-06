Santos comemora 50 anos de título da Recopa Mundial com homenagens

A diretoria do Santos irá realizar um evento especial para seus ídolos do passado. Nesta terça-feira, o clube anunciou um evento de homenagem aos campeões da Recopa Mundial de 1969. A festa será realizada na terça-feira, às 18 horas, no Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro.

Nesta segunda-feira, o título da Recopa Mundial completa 50 anos. Na ocasião, o Santos superou na decisão a Internazionale, em Milão, por 1 a 0. O Santos informa que nomes como Clodoaldo, Negreiros, Edu, Abel, Lima e Manoel Maria estarão presentes na homenagem.

A história santista será bastante lembrada nos próximos dias. Também estão previstos eventos de comemoração para os 40 anos do título paulista dos Meninos da Vila (dia 28, com uma exposição) e os 60 anos da lendária conquista do Teresa Herrera (evento com homenagens a Pepe, Lalá, Pelé e Dorval).