Santos cogita pagar multa para romper contrato com a Redegol

O Santos cogita pagar a multa rescisória para encerrar o contrato com a Redegol, empresa responsável pela gestão do programa de sócio-torcedor. O valor é de R$ 2 milhões.

Não satisfeito com o trabalho, o Peixe recebeu uma empresa do ramo nos últimos dias. Os proprietários da marca demonstraram interesse em gerir o alvinegro. As negociações não foram iniciadas até o momento.

“Estamos resolvendo as catracas, exigindo profissionalismo da Redegol, e nada impede uma nova empresa em breve. Se eles fizerem funcionar, vamos continuar. Se não, patrão não merece castigo”, afirmou o presidente José Carlos Peres.

Um impedimento para a mudança no departamento social é a demora para uma nova empresa iniciar os trabalhos e fazer a transição. É possível que a Redegol seja substituída entre junho e julho, período da Copa do Mundo na Rússia, quando não há jogos no futebol brasileiro.

O alvinegro possui mais de 100 mil sócios cadastrados. O problema é que cerca de 65 mil estão inadimplentes. E a grande maioria deles, aproximadamente 60 mil, têm débitos antigos, do começo da década, registrados pela Omini, empresa que antecedeu Redegol e CSU. Essas regularizações são complexas pelo tempo da dívida e mudança na instituição responsável.

Para aumentar o número de associados aptos, o Santos está incentivando a renegociação da dívida, em parcelamento de até 10x sem juros, com pagamentos mínimos de R$ 50 por mês no cartão de crédito. Em 2018, são cerca de dois mil novos sócios.