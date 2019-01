Santos busca volante Leonardo Gil, do Rosario Central

O Santos ainda procura anunciar o primeiro reforço para 2019. Um dos nomes que estão na lista do técnico Jorge Sampaoli é do volante Leonardo Gil, que atualmente defende o Rosario Central.

Entretanto, o Peixe terá que lidar com a concorrência de Flamengo, Internacional e Boca Juniors. Os três estão de olho no jogador, que foi um dos destaques da equipe dirigida por Edgardo Bauza, na conquista da Copa Argentina de 2018.

Veja também: Federação muda datas de jogos do Santos em função da Sul-Americana

Outro fator que pode dificultar a transação é que o Central não pretende vender o atleta. Apenas com uma proposta financeira interessante, a diretoria dos Canallas irá iniciar as negociações. Leonardo Gil tem contrato até junho de 2021. O meia é mais um dos pedidos de Sampaoli para montar o time do Santos.

Enquanto isso, o Alvinegro da Vila Belmiro segue em treinamentos para a temporada 2019. A estreia será no próximo domingo, contra o Corinthians, em amistoso na Arena, em Itaquera.