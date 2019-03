Santos busca acordo com o Red Bull para trazer Jobson e pagar no meio do ano

O Santos negocia um acordo com o Red Bull Brasil para contratar Jobson depois da participação da equipe de Campinas no Campeonato Paulista e pagar no meio do ano.

O RB quer 1 milhão de euros (R$ 4,4 mi) por 50% dos direitos econômicos e sabe da prioridade do meio-campista pelo Peixe. Dessa forma, pode aceitar a proposta, com garantia de pagamento entre junho e julho, por meio da segunda e última parcela do Real Madrid por Rodrygo (20 milhões de euros – R$ 88 mi).

Jobson recebeu sondagem de uma equipe da Itália, mas não quis nem ouvir. O interesse de Atlético-MG e Athletico-PR também não empolgou. O volante está decidido em vestir a camisa do Alvinegro e seus representantes entendem que o melhor caminho é continuar no Brasil.

Jobson tem 23 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele atuava pelo Náutico antes de chegar ao Red Bull Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com