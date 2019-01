Santos avisa Sampaoli sobre proximidade de contratar dois reforços

Antes preocupado com a falta de reforços, o técnico Jorge Sampaoli se animou ao conversar com a diretoria do Santos nesta quinta-feira.

O Peixe avisou o argentino sobre a proximidade de contratar Felipe Aguilar, zagueiro do Atlético Nacional-COL, e o meia-atacante Yeferson Soteldo, do Huachipato-CHI.

Com Soteldo, a questão é burocrática. O Huachipato aceitou a proposta de 3,5 milhões de dólares (R$ 13 mi) parcelados e revisa o contrato nesta quinta-feira. Entre o venezuelano e o Alvinegro, está tudo certo.

Por Aguilar, o Santos também está disposto a investir pesado. O Atlético Nacional, punido e impossibilitado de contratar, avisa que só vende o zagueiro por 5 milhões de dólares (R$ 18,5 mi), o equivalente à cláusula de saída.

Pablo Pérez, do Boca Juniors, ainda está em pauta, mas as negociações não avançaram e nenhuma proposta oficial foi feita até o momento, de acordo com o presidente do clube argentino.