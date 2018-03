Santos avança por novo CT: “Não vamos botar um tostão”, diz Peres

O Santos está mesmo disposto a comprar uma área da Associação de Funcionários da Cosipa – AFC, no bairro Cidade Náutica, em São Vicente, para a construção de um novo Centro de Treinamento para as categorias de base.

Com ajuda de um investidor, o Peixe fez uma proposta de R$ 43 milhões pela área de 280 mil metros quadrados. Na oferta, há uma cláusula de espera pela aprovação do Conselho Deliberativo. O Comitê de Gestão já aprovou. O presidente José Carlos Peres comenta o interesse do alvinegro.

“O CT é um trabalho muito importante feito pelo Andrés Rueda, que foi meu adversário e integra o Comitê Gestor. Já é antiga, já passou por duas gestões anteriores e estava meio empacotado. Fizemos uma proposta e se vocês olharem no contrato, ele diz que se o clube aceitar, passará pelo Conselho Deliberativo. É um ótimo negócio para oo clube, mas é importante que todos entendam da mesma forma para que as coisas caminhem de forma ética, transparente, clara, sem problema nenhum. Não vamos botar um tostão no CT. A princípio, é CT da base”, disse o presidente.

O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, afirma que o assunto ainda não chegou ao órgão e que não há qualquer reunião marcada para tratar de um novo CT no Santos.