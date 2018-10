Santos avança por mudanças “urgentes e necessárias” no estatuto

O Santos está mais perto de atualizar o Estatuto Social com assuntos importantes. Uma reunião no Conselho Deliberativo para votar as modificações ocorrerá em breve.

“A Comissão do Estatuto concluiu a divisão sobre os bonecos enviados pelos dois escritórios contratados, devolveram para revisões finais e queremos fazer duas reuniões antes da reunião no Conselho Deliberativo para votação. Precisamos de uma avaliação preliminar dos estudos brilhantes feitos pela comissão para que possamos levar ao plenário de forma definitiva. As alterações são urgentes e necessárias. São adaptações muito importantes”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo.

Dentre as sugestões, estão aumentar de um para três anos o vínculo mínimo para voto do associado, proporcionalidade para o Conselho Deliberativo restrita às duas chapas mais votadas, remuneração para o presidente, responsabilização financeira aos membros do Comitê de Gestão e reformulação do colegiado, com competências e funções estipuladas numa espécie de conselho administrativo. As eleições seriam na segunda quinzena de outubro.

Outro ponto que preocupa o presidente José Carlos Peres é a adequação às regras do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut). De acordo com o mandatário, só o Santos ficou para trás e corre risco.

“Santos é o único clube que não cumpriu com a alteração do Profut nos 20 clubes da Série A e da Série B. É um bloquinho que vai dentro do estatuto. Se demorar muito, o Peixe pode perder o Profut e ser descredenciado das competições”, disse Peres, em reunião no Conselho Deliberativo na última terça-feira.