Santos avança em troca por Bueno e espera Derlis González nesta sexta

O Santos está perto de contratar Derlis González, do Dínamo de Kiev-UCR. O atacante paraguaio deve ser envolvido em troca pelo meia Vitor Bueno, que ficou fora do clássico contra o Palmeiras nesta quinta-feira, no Pacaembu.

Derlis, inclusive, é esperado no Brasil nesta sexta para acertar detalhes finais e fazer exames médicos. Ele é um ponta de 24 anos, mas que também já atuou como armador. A polivalência chamou a atenção da diretoria e comissão técnica.

Derlis González tem 24 anos e 1,72m de altura. Revelado pelo Rubio Ñu e com passagens pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel, ele tem contrato até junho de 2020. O paraguaio costuma ser convocado para a seleção de seu país.

Revelação do Campeonato Brasileiro em 2016, Vitor Bueno caiu de rendimento após passar por cirurgia no joelho direito na temporada passada e só disputou 19 jogos neste ano, sem marcar gols.