Santos atropela Olímpico-SE e fica a um empate da classificação na Copinha

O Santos goleou o Olímpico, do Sergipe, por 7 a 0 na noite desta segunda-feira, em Marília, pela segunda rodada do grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Allanzinho (duas vezes), Ivonei, Marcos Leonardo, Derick (duas vezes) e Donizete marcaram os gols da partida.

O triunfo mantém o Peixe na primeira colocação da chave, mas ainda não garante a classificação. Na próxima quinta-feira, às 17h, novamente em Marília, o adversário será o time da casa, precisando de um empate para avançar e, de quebra, conquistar o primeiro lugar.

Apesar da diferença técnica, o Alvinegro praiano demorou para engrenar e não conseguiu fazer valer seu favoritismo na primeira etapa. A resistência dos sergipanos durou 36 minutos, até Allanzinho receber dentro da área, limpar dois marcadores e mandar uma bomba no travessão, morrendo dentro do gol. O tento coroou o melhor atleta do Santos na etapa inicial.

Se o Olímpico foi valente nos primeiros 45 minutos, foi amplamente dominado na reta final, levando seis gols em 30 minutos. No primeiro lance da volta do intervalo, Ivonei aproveitou o rebote do chute de Allanzinho e ampliou. Aos cinco minutos, foi a vez de Marcos Leonardo deixar o dele. Três minutos depois, Allanzinho marcou seu segundo gol da noite.

Sem deixar o ritmo cair, o quinto saiu aos 22 com um golaço de Derick. Novamente Derick marcou, de cabeça, aos 26. O sétimo foi mais uma pintura. Foi a vez de Donizete, em uma falta sem ângulo, acertar um grande chute. Com a goleada, o Santos deixou o tempo passar e esperou o apito final para confirmar os três pontos.