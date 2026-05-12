Santos atrasa salários do elenco e tenta regularizar pagamentos antes de decisão na Copa do Brasil

O Santos voltou a enfrentar problemas financeiros e atrasou o pagamento dos salários do elenco profissional, que deveriam ter sido quitados até a última segunda-feira (11). Além do vencimento registrado em carteira, o clube também acumula dois meses de atraso nos direitos de imagem dos jogadores.

Internamente, a diretoria trabalha para solucionar a situação antes da partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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A expectativa nos bastidores é de que o clube consiga quitar ao menos os salários CLT e uma parcela dos direitos de imagem até o dia do confronto decisivo no Paraná. O tema voltou a gerar desconforto no elenco, principalmente porque não é a primeira vez, em 2026, que o Peixe enfrenta dificuldades para cumprir os compromissos financeiros dentro do prazo.

Próxima parada: Curitiba! É o Peixão decolando para a decisão na #CopaDoBrasil! 🛫 pic.twitter.com/akSJgHwKiZ — Santos FC (@SantosFC) May 12, 2026



O cenário já havia acontecido recentemente antes da viagem ao Equador, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, um dos pagamentos pendentes acabou sendo realizado horas antes da partida contra o Deportivo Cuenca.

Dívida santista

O Santos atravessa um momento delicado financeiramente. O balanço divulgado pelo clube aponta uma dívida próxima de R$ 1 bilhão, com grande parte dos débitos concentrada no curto prazo. Mesmo em meio ao problema extracampo, o elenco tenta manter o foco na decisão diante do Coritiba, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Situação no Peixe

O foco do Santos, agora, é uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. A partida de ida terminou empatada sem gols na Vila Belmiro.

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)