Santos aprova organograma em clima de paz, mas fará ajustes

O Santos aprovou um novo organograma em reunião do Comitê de Gestão na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, mas com ressalvas, diferentemente do resumo feito à imprensa pelo presidente José Carlos Peres depois do encontro. Alguns ajustes serão feitos nos próximos dias.

“O organograma foi aprovado sem ressalvas. Agora cada executivo fará as mudanças em suas equipes. Foi liberado para cada um cuidar da sua área”, disse o presidente.

Depois de reunião quente na semana passada, o clima foi de paz na sala da presidência. Nenhum gestor se exaltou na conversa de cerca de cinco horas. Os dirigentes se entenderam e concordaram em poucas modificações para levar a estrutura administrativa adiante.

O organograma terá três superintendências, com Ricardo Gomes no futebol e categorias de base, Ricardo Feijoo no administrativo/financeiro e Marcelo Frazão na comunicação/marketing. Fora do previsto anteriormente, o departamento jurídico deve ser ligado diretamente ao comitê de gestão, sem uma repartição separada. O gerente da área é Rodrigo Gama Monteiro.

Havia uma lista de 20 demissões preparadas, porém, os nomes não foram colocados em votação no encontro. O combinado é de carta branca para os superintendentes Ricardo Gomes, Ricardo Feijoo e Marcelo Frazão nos ajustes dos respectivos espaços. O único corte já confirmado é o de Daniel Bykoff, assessor executivo da presidência e antes gerente jurídico. A PCM, empresa de consultoria, recomendou corte urgente de gastos.

Ricardo, Feijoo, Frazão e Rodrigo fizeram apresentações de projetos para os membros do comitê de gestão. Antes, houve uma introdução sobre o organograma e discussão sobre o fluxo de caixa, com melhorias necessárias e decisões a serem tomadas para estancar e estabilizar as contas.

A nova estrutura será ajustada e enviada junto ao planejamento estratégico da gestão 2018-2020 para o Conselho Deliberativo. O prazo para a entrega do documento é até o fim desse mês, de acordo com o Estatuto Social.