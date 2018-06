Santos aposta em garotos para vender ao menos um zagueiro

O Santos aposta em garotos para suprir a venda de ao menos um zagueiro do elenco profissional entre junho e julho, na reabertura da janela internacional de transferências.

O Peixe vê potencial de negociação em Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. David Braz, com 31 anos, tem pouco valor de mercado, e Robson Bambu não tem sido utilizado e pode nem renovar seu contrato, que termina em 10 de novembro deste ano.

A maior chance de venda é de Veríssimo. O defensor de 22 anos quase foi para o Spartak Moscou-RUS em fevereiro e teve seu nome ligado a Lazio e Udinese, da Itália, nos últimos dias. O alvinegro quer, no mínimo, 9 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) para liberá-lo.

Para suprir a provável ausência de um zagueiro no segundo semestre, o alvinegro conta com três jovens atletas de potencial: o equatoriano Jackson Porozo, ex-Manta-EQU, e Gabriel Oliveira, ex-Vitória, ambos do sub-20, e Thiago Duchatsch, do sub-23, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2017.

Vale lembrar que o Santos tem outros dois zagueiros emprestados até dezembro de 2018: Cleber Reis (Paraná) e Fabián Noguera (Estudiantes).