Santos aposta em força da Vila Belmiro para retomar a confiança

Na última quinta-feira, o Santos sofreu a sua terceira eliminação na temporada. O time comandado por Jorge Sampaoli perdeu de virada por 2 a 1 para o Atlético-MG, dentro do Pacaembu. Curiosamente, foi a terceira queda no Estádio Municipal. O Peixe volta agora á sua casa: a Vila Belmiro. Os dois próximos compromissos serão na Baixada Santista, onde inegavelmente, a equipe é mais forte.

A última derrota no Urbano Caldeira foi para o Cruzeiro, por 1 a 0 na Copa do Brasil. O jogo na ocasião, marcou a estreia do técnico Cuca. Desde então, são 12 jogos, com nove vitórias e três empates. A atual comissão técnica e o grupo de jogadores já declararam publicamente que preferem a Vila.

Em 2019, foram apenas cinco jogos em Santos, com quatro vitórias e um empate. Vale pontuar que o estádio ficou por um período sem receber partidas em função de uma reforma. As duas derrotas do Peixe como mandante na temporada (Novorizontino e Atlético-MG) aconteceram no Pacaembu.

Neste domingo, Santos e Galo se enfrentam às 19h00 (horário de Brasília), na Vila. Com 14 pontos, o Peixe está na terceira colocação do Brasileiro. O time dirigido por Rodrigo Santana vem logo à frente, um ponto a mais em relação ao Alvinegro Praiano.