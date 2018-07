Santos aposta em “carinho” e Ricardo Gomes para renovar com Léo Cittadini

A renovação de Léo Cittadini no Santos era improvável depois do interesse do Benfica-POR e Lazio-ITA, mas ficou mais próxima nesta segunda-feira, após uma conversa do meio-campista com o executivo de futebol Ricardo Gomes.

O diretor apostou no “carinho” ao Menino da Vila e destacou o valor que ele tem no clube. O papo surtiu efeito e o jogador foi liberado para atuar contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, como informado pelo “Diário do Peixe”. Anteriormente, o presidente José Carlos Peres prometeu tirá-lo do clássico se não tivesse renovado o vínculo, válido até dezembro.

Cittadini ficou em dúvida e pediu tempo e os empresários terão uma conversa com Ricardo Gomes ainda nessa semana depois da viagem de volta da Europa, onde souberam da procura do Benfica e da Lazio. O discurso, antes de saída confirmada, mudou e o momento é de cautela.

Revelado nas categorias de base do Santos, Léo Cittadini se sente (ou se sentia) desvalorizado. Não apenas financeiramente, com salário de R$ 40 mil, um dos piores do elenco profissional e o mesmo desde 2013, mas também tecnicamente, sem uma grande sequência de partidas e contestado por parte da torcida.

O alvinegro ofereceu R$ 150 mil por mês e agora conta com a aproximação de seu diretor para tentar a permanência. Ricardo Gomes e o técnico Jair Ventura gostam muito do futebol de Cittadini e não querem perdê-lo. Aos 24 anos, ele é titular com frequência e disputou 22 jogos na temporada.