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Santos anuncia patrocínio pontual para duelo com o Coritiba pela Copa do Brasil

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 18:54

O Santos entrará em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, com uma novidade no uniforme de jogo. O clube fechou um acordo pontual para a partida e terá a marca Resenha da Sorte estampada na parte das costas da camisa dos jogadores.

A ação é descrita pelo Santos como "uma conexão do universo do futebol à experiência da filantropia premiável". Durante os 90 minutos da partida contra o Coritiba, os torcedores terão acesso a condições especiais para participar dos sorteios da empresa.

"A parceria com o Santos FC representa muito mais do que visibilidade. É a oportunidade de levar nossa experiência para um público apaixonado, que vive intensamente cada jogo. Queremos transformar esse momento em algo ainda maior, conectando emoção, transparência e a chance real de ganhar", destaca a Resenha da Sorte.

Em busca da estreia positiva

O Santos vai a campo em busca de iniciar a Copa do Brasil com vitória. Após cair na terceira fase - a primeira que o Peixe disputou - em 2025, a equipe de Cuca busca um triunfo para melhorar a fase na temporada.

Nos últimos cinco jogos, o Santos venceu apenas um e vive em constante oscilação. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 15ª posição, com apenas 13 pontos - um a mais que o Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Ficha técnica da partida

⚫⚪ Santos x Coritiba 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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