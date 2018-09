Santos anuncia parceria com o “Km de vantagens” para o Sócio Rei

O Santos anunciou uma parceria com o “Km de vantagens” para o Programa Sócio Rei. O associado terá benefícios em combustível nos postos Ipiranga, além de cinema, shows e passagens aéreas.

O sócio adimplente precisará se cadastrar para ganhar 300 km mensalmente. Esses “km” podem ser trocados por vantagens por meio do aplicativo “Abastece aí”.

“É uma parceria super importante para os planos de marketing, diferente, um parceiro especial para o Programa Sócio Rei. Não é algo de camisa. Buscávamos há um bom tempo, um grande desafio é melhorar o programa de sócios, tínhamos necessidade de buscar um parceiro para mais benefícios ao sócio rei. Melhoramos o programa com os preços, sócios não tinham benefício claro na compra de ingressos, pagava a meia-entrada e verificação no Brasil é muito difícil. Isso refletiu de maneira sensível na presença de sócios, três jogos seguidos com lotação máxima. Integramos parceiros com o plano de sócios, descontos da Philco, tratamento da Orthopride e bolsas na Unicesumar. Estamos desenvolvendo a Santos Store e lojas virtuais, recorde de vendas em agosto. Faltava uma perna forte, com benefício em outras vertentes, cinemas, shows, combustível… Maior programa de fidelidade do país. Sócio tem que olhar a mensalidade e ver como investimento, não como custo. Além da paixão e contribuição, ter benefícios concretos. Se colocar na planilha a mensalidade e os descontos, muitas vezes pagará mensalidade com os benefícios. Santos está numa posição incômoda com número de sócios, 14º, então é trabalho urgente, fundamental. A gente tinha essa necessidade de ter parceiro com abrangência nacional. Dos 24 mil sócios ativos, 10 mil estão na Baixada. Muitos concentrados na capital, ABC e outros estados, com abrangência nacional. O vetor de crescimento vai ser maior na capital, ABC, estratégia do Pacaembu, e, sem dúvida nenhuma, o KM de vantagens vai oferecer mais motivos para outros sócios”, disse o executivo de marketing Marcelo Frazão.

“Em termos básicos, o sócio adimplente e cadastro correto vai receber 300 km de vantagens mensalmente desde que se cadastre no programa. Esse depósito de 300 km será mensal, acumulativos, cada km tem validade de um ano. Sócio pode acumular e usar no hábito de consumo. Uma ida de casal ao cinema com 200 km de vantagem pode gerar economia de quase 50 reais, mais do que plano silver ou gold. Economia do sócio se utilizar corretamente, tendo obviamente suas contas em dia com Sócio Rei e cadastro correto, será muito diferente. Faremos ação pontual no uniforme contra o Grêmio, para dar mais visibilidade e estímulo ao programa de sócios”, completou.

Para divulgar a parceria, o Santos estampará o Km de vantagens de forma pontual no uniforme para a partida contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.