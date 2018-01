Santos anuncia oficialmente Sasha como reforço para o ataque

O Santos anunciou Eduardo Sasha como seu segundo reforço para a temporada de 2018 no fim da noite dessa terça-feira. O atacante chega por um ano de empréstimo vindo do Internacional e a expectativa é que o atleta seja uma das principais opções ofensivas da equipe, ainda mais após a saída de Ricardo Oliveira. Ao fim do vínculo, o Peixe terá prioridade para efetuar a compra do jogador caso a diretoria aprove o desempenho do atleta no grupo alvinegro.

O ano de 2017 não foi dos melhores para Sasha. O atacante oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Apesar de ter ajudado o Internacional a retornar à elite do futebol brasileiro, o atleta marcou apenas três gols nas 28 partidas que disputou na temporada passada.

A expectativa no Santos é que o reforço supra a ausência de Ricardo Oliveira, que decidiu ir para o Atlético Mineiro. O centroavante foi um dos grandes destaques do Peixe nas últimas temporadas e sua segunda passagem no clube (a primeira em 2003) resultou em aproximadamente um gol a cada duas partidas, média essa que ajudou a equipe praiana nos títulos do Campeonato Paulista de 2015 e 2016, além do vice-campeonato da Copa do Brasil em 2015 e do Brasileiro de 2016.

O apelido de “Sasha” veio exatamente da época de juniores, quando chegou ao Internacional com seu irmão, mais conhecido como Xuxa (com isso, o surgimento do apelido “Sasha”). No clube gaúcho, o atacante teve poucas chances na equipe principal e foi emprestado ao Goiás em 2013. Comandando pelo técnico Enderson Moreira, o atleta se destacou na campanha do título da Série B e retornou no ano seguinte ao clube de formação, onde permaneceu até o fim de 2017.