Santos anuncia novo patrocinador oficial das categorias de base

O Santos anunciou três patrocinadores para a Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira: Poty, Philco e J.J. Invest estamparão o uniforme do Peixe na maior competição de base do país.

“Damos boas-vindas à Poty e J.J. Invest e agradecemos mais uma vez à parceria e confiança da Philco no clube. O trabalho desta gestão é da busca incansável de parceiros, aumento de receitas para termos um Santos mais forte em todas suas categorias”, disse o presidente José Carlos Peres.

A Poty, especificamente, torna-se a patrocinadora oficial das divisões de base do Santos e inicia a parceria na Copinha. A J.J. Invet aparece, a princípio, apena na Copinha.

“É papel do marketing valorizar não apenas nossa categoria principal, mas buscar sempre parcerias e patrocínios para nossas divisões de base e feminino. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma plataforma ótima para atração de novos parceiros, ponto alto no calendário da base e não poderíamos deixar de trabalhar neste sentido e tivemos êxito não apenas no período da competição, mas com o novo patrocínio anual para a base da Poty.” afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação.

O Santos estreará na Copinha no dia 4 de janeiro, contra o Sergipe, às 19h (de Brasília), em Mogi das Cruzes.