Santos anuncia ingressos gratuitos para jogo do Brasileirão feminino

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, que os ingressos para o duelo com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro feminino, serão gratuitos. A bola rola no domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Para a entrada no estádio, os portões serão abertos às 16h30. A torcida do Peixe terá acesso pelos portões 1, 2 e 26. Por sua vez, os torcedores do Red Bull Bragantino entrarão pelo portão 19.

Hoje é na Vila mais famosa do mundo! 🌎 As Sereias enfrentam o Palmeiras pela segunda rodada do #PaulistãoF! A bola rola às 19h30, com ENTRADA GRATUITA! Vem pra Vila! 🏠 pic.twitter.com/L6cWdj2xpN — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 14, 2026



Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro, o Santos vem de uma vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, fora de casa. Com o resultado, as Sereias da Vila aparecem na 11ª posição da tabela, com 14 pontos ganhos em três vitórias e cinco empates.

O Red Bull Bragantino aparece logo acima, no décimo lugar. O time do interior paulista tem a mesma pontuação do Santos (14), mas tem vantagem na tabela com uma vitória a mais, são quatro contra três, além de dois empates e quatro derrotas.