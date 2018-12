Santos anuncia contratação de Jorge Sampaoli

O Santos anunciou a contratação do seu novo técnico, Jorge Sampaoli, na noite desta segunda-feira. O contrato é válido por duas temporadas.

O argentino será apresentado oficialmente nesta terça, às 14h, no Museu do Futebol, em São Paulo. A tendência é de ir para Santos conhecer a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé antes de voltar para Buenos Aires, na manhã de quarta.

Sampaoli substitui Cuca, afastado das atividades por causa de um problema no coração. Seu último trabalho foi na seleção argentina. Ele chega, a princípio, com um auxiliar e um preparador físico. Novos profissionais devem ser contratados posteriormente.

