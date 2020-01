Santos anuncia a contratação de Cristiane

ELA ESTÁ DE VOLTA! Eu não aguentava mais guardar esse segredo, nação. Multicampeã e quinta maior artilheira da história das Sereias da Vila, com 46 gols em 29 jogos, Cristiane volta a vestir a camisa do Peixe após duas passagens vitoriosas! 🧜🏾‍♀️💪⚽⁣⁣

O Santos anunciou na noite desta quinta-feira a contratação de Cristiane, atacante da seleção brasileira e ex-São Paulo. O vínculo é de um ano.

Cristiane tem 34 anos e sofreu com lesões no Tricolor em 2019. Ela substituirá Glaucia, negociada com o próprio Tricolor, e Sole Jaimes, que deve atuar no futebol chinês.

“Estou de volta pra casa. Fui muito feliz aqui nas duas passagens, com títulos e gols. As Sereias da Vila têm uma história gigantesca, abrindo as portas para o futebol feminino desde o início. É muito gratificante saber que fiz parte desses momentos no passado e agora quero escrever novos capítulos com essa camisa”, disse Cristiane.

Cristiane chega para a segunda passagem pelo Peixe. A centroavante atuou entre 2009 e 2011 e conquistou Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.