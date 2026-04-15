Análise: Santos frustra torcida com empate em aniversário e amarga a lanterna na Sul-Americana

O Santos frustrou sua torcida na noite da última quarta-feira, data em que o clube completou seus 114 anos. Contudo, o clima não foi de festa na Vila Belmiro. Dentro de campo, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, com gol de Neymar, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O resultado manteve a equipe santista na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto. Na estreia, os comandados do técnico Cuca haviam perdido por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, no Equador. O Santos, ainda, pode ver o time equatoriano ampliar a vantagem na ponta da chave.

Dessa forma, o Santos se vê em situação complicada na Sul-Americana. Com mais quatro rodadas restantes, o Peixe não pode mais pensar em perder pontos se quiser avançar. No torneio, apenas o líder avança direto, enquanto o segundo colocado disputa os playoffs com os eliminados da Libertadores.

Santos repete erros e deixa pontos pelo caminho

O roteiro do jogo foi semelhante ao do duelo contra o Atlético-MG. A diferença foi que, contra o Galo, o Peixe não sofreu gols. O Santos dominou praticamente toda a partida, mas esbarrou na noite pouco inspirada do ataque, que empilhou chances perdidas, enquanto mal sofria defensivamente.

Neymar abriu o placar aos três minutos, aproveitando cruzamento de Gabigol após rápido contra-ataque. A expectativa era a de que o Santos até pudesse golear o time paraguaio, que mandou a campo uma escalação reserva. Mas a vantagem precoce não deu toda a calma necessária ao Santos, que criou bastante, mas errou muito no último passe e nas finalizações.

Sendo assim, o Santos foi punido pela bola ainda no fim do primeiro tempo. Luan Peres fez falta em cima de Figueredo dentro da área e o árbitro marcou o pênalti, convertido por Ortiz. Gabriel Brazão, que praticamente só assistiu ao jogo, não conseguiu defender aquilo que foi praticamente a única finalização no alvo do Recoleta.

O cenário pouco mudou no segundo tempo. O Peixe seguiu no campo de ataque, mas seguiu errando e com dificuldades de furar a defesa do Recoleta, que estava recuado. As mudanças no ataque pouco surtiram efeito, e o goleiro Toledo acabou sendo o vilão, ao defender pelo menos três chances boas do Santos.

Sem os três pontos em casa, a torcida vaiou e protestou após a partida. O Santos tem mais um jogo em casa, dessa vez contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Antes disso, tem mais quatro dias de preparação para corrigir os erros e tentar engatar uma boa sequência na competição nacional.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximo jogo do Santos