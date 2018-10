Santos analisa contratação do irmão de Carlos Sánchez

O Santos analisa a contratação de Nicolás De La Cruz, meia do River Plate e irmão de Carlos Sánchez. O jogador tem 21 anos e vínculo até 30 de junho de 2021 com o clube argentino.

Uma entrevista de Sánchez ao Diário do Peixe chamou a atenção do presidente José Carlos Peres. A ideia é conversar com o técnico Cuca para discutir a possibilidade para 2019. Além de boas referências do meio-campista, o Alvinegro acredita que haveria um grande apelo em marketing.

“Falo bastante com ele e digo que quero trazê-lo para jogar comigo. Ele disse que sempre existe possibilidade, que precisaria de um acordo entre os clubes, mas seria lindo jogar com ele. Nunca joguei, por que não? O sonho existe. Sempre disse que queria jogar com meu irmão, a possibilidade existe e posso jogar com ele a qualquer momento, no Santos, no Uruguai, onde seja. Quero cumprir meu sonho, tomara que cheguem a um acordo. Conheço e sei que pode ajudar nosso time e eu poderia ajudá-lo”, disse Sánchez, antes de dizer que não houver qualquer procura, mas que “seria legal”.

Promessa do futebol uruguaio, De La Cruz está na reserva do River e ainda não correspondeu às expectativas. O atleta atuou em 12 jogos na temporada, com um gol marcado. Ele se recuperou recentemente de lesão no menisco direito.

Nicolás chamou a atenção do River Plate após se destacar pelo Liverpool-URU, mesmo clube revelador de Carlos Sánchez. A negociação foi finalizada por R$ 11 milhões em 2017.