Santos analisa chegada antecipada de atacante do Luverdense

O Santos analisa a antecipação da chegada do atacante Lucas Braga, do Luverdense. Há um pré-contrato assinado e seu vínculo vai até junho.

O Peixe acredita que o clube do Mato Grosso liberaria o jogador agora em troca de uma parte menor dos direitos econômicos ou de uma taxa de futura venda.

A ideia do Alvinegro era testar Braga na Copa Paulista e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes no segundo semestre. Se for decidida a vinda adiantada, ele treinaria entre os sparrings de Jorge Sampaoli.

Lucas Braga tem 22 anos e tem sido titular do Luverdense no Campeonato Mato-Grossense e Copa do Brasil. Ele tem um gol na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com