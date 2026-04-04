Santos alavanca receitas, mas fecha 2025 com dívida próxima a R$ 1 bilhão

O Santos alavancou as suas receitas e faturou R$ 678,5 milhões em 2025, de acordo com o balanço financeiro do clube. O número representa um crescimento de quase 70% na comparação com 2023. Em contrapartida, a dívida total do Peixe está beirando a casa do R$ 1 bilhão.

Em 2023, o Alvinegro Praiano registrou cerca de R$ 407 milhões em receitas totais. Dois anos depois, o cenário melhorou. O clube apresentou um crescimento de receitas, com destaque para as fontes recorrentes, que praticamente dobraram.

O valor de R$ 678,5 milhões supera em 60% o orçamento para 2025. As principais fontes de receita foram: cotas de TV, negociações de atletas e o aumento significativo, mais que o dobro do projetado, das receitas de sócio-torcedor (R$ 50 milhões).

Além do avanço no topo da receita, o Santos também registrou melhora operacional relevante. O superávit antes do resultado financeiro saltou de R$ 58,3 milhões em 2024 para R$ 104,8 milhões em 2025, indicando aumento na capacidade de geração de caixa.

Dívida quase bilionária

Por outro lado, a dívida total do Peixe também cresceu. O balanço financeiro do Peixe mostrou que o valor do passivo é de R$ 998,5 milhões. Desta quantia, R$ 470 milhões são referentes a dívidas de curto prazo, ou seja, com vencimento em até 12 meses.

Mesmo ainda registrando déficit contábil, impactado por amortizações e despesas financeiras, o resultado negativo foi reduzido em cerca de 24% - de R$ 104 milhões em 2024 para R$ 79 milhões em 2025. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, valoriza o impulsionamento de receitas e vê a gestão no caminho certo.

"Assumimos o Santos em um cenário extremamente desafiador, com receitas comprometidas e pouca previsibilidade. O que vemos em 2025 é resultado de um trabalho focado na reorganização, no fortalecimento das receitas recorrentes e na recuperação da credibilidade do clube no mercado. Ainda há desafios, mas os números mostram que estamos no caminho certo para tornar o Santos financeiramente mais sólido e sustentável", afirmou o dirigente.

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