Santos aguarda aval para “aumentar” a Vila em 300 lugares

O Santos espera por aval da Federação Paulista de Futebol para aumentar a capacidade da Vila Belmiro em pouco mais de 300 novos lugares. O total atualmente é de cerca de 16 mil.

Essa é a diferença entre o número de pessoas permitidas nos antigos camarotes térreos para a nova arquibancada oposta ao placar eletrônico. O setor popular a ser inaugurado na sequência do Campeonato Brasileiro comportará 523 torcedores.

Depois de liberação do Corpo de Bombeiros nesta semana, o Peixe aguarda pelo ok da federação. A expectativa é de ter tudo certo antes da partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.

Além da rentabilidade, o Alvinegro prevê efeito maior de “alçapão” na Vila Belmiro. A torcida estará mais perto dos jogadores. Antes, o clube diminuiu a altura dos vidros em frente aos assentos laterais e sacou o de trás do gol do placar.

Os dois jogos restantes do Santos no Brasileiro – Botafogo e Atlético-MG -, serão na Vila Belmiro. Partidas no Pacaembu só ocorrerão em 2019, quando o planejamento é ter 60% dos mandos no estádio paulistano.