Santos acerta empréstimo de David Braz ao Sivasspor

O Santos aceitou neste sábado a proposta do Sivasspor por David Braz. O zagueiro será cedido por empréstimo gratuito de um ano, com valor de compra fixado em R$ 6 milhões e salários pagos pelo clube turco. Ele renovará por mais um ano com o Peixe. O novo vínculo será até o fim de 2020.

O executivo de futebol Ricardo Gomes afirmou que o alvinegro havia recusado a oferta turca nesta sexta-feira, porém, a diretoria reavaliou a situação e optou pelo “sim”.

David Braz irá para a Turquia nos próximos dias para fazer exames médicos, acertar detalhes contratuais e, se tudo der certo, assinar o contrato. Nas redes sociais, o zagueiro mostrou gostar da ideia, já que passou a seguir e curtir publicações do Sivasspor.

O Santos libera Braz por dois motivos: valorizar os novos titulares, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, e pela relação desgastada com parte da diretoria e funcionários. A ideia é ter Luiz, Gustavo, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Sabino, do sub-23, à disposição do técnico Cuca. Se Veríssimo for mesmo negociado, o Peixe pode ir atrás de um novo defensor.