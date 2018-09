Santos acerta contrato para Kaio Jorge e espera por assinatura

O Santos tem o primeiro contrato profissional de Kaio Jorge apalavrado. O acordo terá validade de cinco anos e será oficializado quando o empresário do atacante retornar da Europa.

As negociações avançaram na semana passada e foram encaminhadas nesta segunda-feira, com as bases do contrato definidas. As partes tiveram rixas públicas e a renovação chegou a ser dada como improvável antes de um desfecho positivo para o Peixe.

Kaio, que tem contrato de formação até 31 de janeiro de 2020, receberá um bom aumento salarial e fará parte da folha do elenco profissional do alvinegro. A alta multa rescisória evitará o assédio de clubes do Brasil e da Europa.

Bem avaliado pelo técnico Cuca, Kaio Jorge foi promovido ao elenco profissional e já se tornou opção no banco de reservas na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão. A promessa é minutos ganhos na reta final dessa temporada.

Com 16 anos, Kaio chamou a atenção por ser artilheiro na equipe sub-17. Ele é goleador do Santos desde o sub-11 e é visto com as características de um legítimo centroavante pela atual comissão técnica.