Santos acerta contrato de cinco anos com promessa do sub-17

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira a renovação de contrato de mais uma joia das categorias de base do clube. O meia Lucas Lourenço, principal armador e destaque do time sub-17, acertou vínculo até setembro de 2022.

Com a assinatura do contrato, o jovem de 16 anos passou a ter uma multa rescisória de 50 milhões de euros.

“Estou realizando um sonho de pequeno. Assinar um contrato desta importância me deixa feliz demais. Espero ter minha oportunidade no time de cima e deixar todos os torcedores felizes. Podem esperar de mim muita garra, muita vontade dentro de campo, assim como muito empenho. Se Deus quiser, vou dar muitas alegrias para a nação santista”, disse Lucas.

Além do camisa 10, o Peixe também renovou com Victor Yan, Rodrygo e Yuri Alberto, outras joias do sub-17, considerada a geração mais promissora do clube nos últimos anos.