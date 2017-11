Santos acerta contrato com Sandro Perpétuo, do sub-17, até 2022

O Santos firmou nesta segunda-feira o primeiro contrato profissional com Sandro Perpétuo, destaque da equipe sub-17. O vínculo do volante vai até novembro de 2022, com multa de 50 milhões de euros (R$ 192 milhões).

O jovem de 16 anos, que também atua como lateral-direito, receberá bônus por objetivos alcançados dentro do Peixe. O acordo é semelhante ao assinado com os atacantes Yuri Alberto e Rodrygo, recém-promovidos ao time profissional pelo técnico Elano.

“É um sonho realizado, mais um passo que estou dando na minha carreira. Espero que seja o primeiro contrato de muitos com o Santos. Estou realmente muito feliz”, disse Sandro Perpetuo após a assinatura do vínculo.

O volante deve receber uma chance no time principal do alvinegro durante o Paulistão de 2018. Mesmo sem o protagonismo de Rodrygo e Yuri Alberto, Sandro é visto como uma promissora joia da base santista.