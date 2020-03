Santos abre vaga e tem candidatos a “novo Lucas Veríssimo”

Lucas Veríssimo estreou como jogador profissional do Santos em janeiro de 2016, aos 21 anos, depois de treinamentos com a equipe B. O Menino da Vila alternou bons e maus momentos, lidou bem com as críticas e hoje é titular absoluto do Peixe e um dos principais zagueiros do Brasil.

Quatro anos depois, o Alvinegro tenta uma nova solução caseira após a saída de Felipe Aguilar ao Athletico-PR para brigar por posição com o próprio Veríssimo, Luan Peres e Luiz Felipe.

Dois jovens de 20 anos largam na frente e já treinam no elenco comandado por Jesualdo Ferreira: Alex Nascimento e Wagner Leonardo. Ambos despontaram no Santos B, assim como Lucas Veríssimo.

No grupo de aspirantes ainda há três alternativas: Jackson Porozo, com convocações à seleção profissional do Equador aos 18 anos, Gabriel Oliveira e Robson Reis.

O sub-20 conta com Jhonnathan, Heron e Derick. Esse último tem 17 anos, já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e é frequentemente chamado pelos times de base do Brasil.

Vale destacar também Kaiky Fernandes, de 16 anos e sem contrato profissional. O defensor foi capitão da seleção brasileira sub-15 e chegou a jogar pelo sub-20 aos 15.

