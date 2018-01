Santistas reclamam da arbitragem após derrota: “Todo ano é assim”

Os jogadores do Santos ficaram nervosos com a arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

O Peixe teve um gol legítimo de Arthur Gomes anulado. Os atletas ainda reclamaram de pênalti em Copete e Rodrygo no segundo tempo. Nos acréscimos, o juiz assinalou a penalidade após o goleiro Alex derrubar Vecchio. Rodrigão, porém, desperdiçou.

O zagueiro David Braz disse que os erros contra o Peixe são recorrentes.

“Normal, todo o ano é assim. Esse aí então nem se fale (Salim Fende Chavez)”, afirmou David Braz.

O volante Renato foi mais um a questionar a arbitragem na Vila Belmiro.

“É difícil falarmos de arbitragem. A Federação está aí para ver o que aconteceu”, alertou Renato.

Mesmo com a derrota, o Santos se mantém como líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com três pontos após duas derrotas. O Peixe enfrentará a Ponte Preta na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Campinas.

