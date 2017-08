Santistas preparam ‘corredor de fogo’ para decisão contra o Atlético-PR

Os torcedores do Santos já estão vivendo o clima da decisão contra o Atlético-PR, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das oitavas de final da Libertadores. E para o duelo, os jogadores do alvinegro passarão por um verdadeiro ‘corredor de fogo’ antes de entrarem no alçapão.

Isso porque os santistas estão se programando nas redes sociais para levarem fogos, sinalizadores e bandeiras nos arredores da Vila Belmiro. A ideia é fazer uma recepção calorosa e animar a equipe para o embate diante dos bolivianos.

A concentração está marcada para às 19h30, na frente do portão 7/8 do estádio. O ‘corredor de fogo’ irá acontecer desde a entrada do ônibus da delegação na rua Princesa Isabel, até a saída dos atletas do coletivo, que será na rua Tiradentes.

E além da festa do lado de fora, a torcida também apoiará bastante dentro da Vila, afinal, os 11.500 ingressos colocados à venda estão praticamente esgotados.

No confronto de ida, o Peixe venceu o Furacão por 3 a 2, em Curitiba. Sendo assim, os santistas se classificam mesmo se perderem por 1 a 0 ou 2 a 1. Caso o Atlético-PR devolva o 3 a 2, a disputa será decidida nos pênaltis. Qualquer empate levará o Santos às quartas.