Santistas acreditam em queda do Corinthians no Brasileiro: “Vamos lutar”

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Santos concentra suas forças apenas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E como o Peixe volta a jogar pelo torneio mata-mata apenas no próximo dia 10, quando encara o Atlético-PR, na Vila Belmiro, os santistas terão três rodadas para encostarem no Corinthians, líder da competição nacional.

Atualmente, o Alvinegro da Vila, que ocupa a terceira posição no Brasileiro, está a 10 pontos de distância para o rival na tabela. A distância, porém, não preocupa os comandados de Levir Culpi, que acreditam na queda de rendimento do Timão nos próximos jogos.

“São 10 pontos, o equivalente a quatro jogos, contando com tropeços deles. Nem terminou o primeiro turno ainda. O Brasileiro é muito disputado, complicado. Respeitamos os adversários. Futebol é dinâmico, as coisas podem mudar e talvez não sejam tão favoráveis a eles. Nós temos uma única convicção: vamos lutar até o final. Temos capacidade no elenco. E depois vemos o que está reservado para a gente. Vamos brigar pelo título, com certeza”, decretou o capitão Ricardo Oliveira.

O camisa 9, inclusive, será titular do Peixe no duelo decisivo contra o Grêmio, neste domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª do Brasileirão. Caso vença o Tricolor Gaúcho, o Santos alcança a vice-liderança do torneio.

“Jogo contra o Grêmio é confronto direto, equipe muito bem qualificada. Vamos usar todo o nosso poderio ofensivo, poderio como equipe, para buscarmos um ótimo resultado lá dentro. Vamos nos preparar nesses poucos dias”, concluiu o centroavante.

E para o duelo deste domingo, o técnico Levir Culpi deve escalar o alvinegro com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Rafael Longuine (Alison) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.