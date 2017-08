Santista Yuri Alberto é convocado para amistosos da seleção sub-17

O atacante do Santos, Yuri Alberto, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinos na Inglaterra, visando o Mundial da categoria que será realizado entre 06 e 28 de outubro, na Índia. Além das atividades sob o comando do técnico Carlos Amadeu, o time brasileiro terá dois

amistosos na terra da Rainha, diante de Guiné ou África do Sul, no dia 30 de agosto, e contra os próprios ingleses, no dia 01 de setembro.

“É a minha quinta convocação em 2017. Tenho trabalhado com muita força e empenho no Santos e na Seleção, para que possa ser chamado para esse Mundial. É um sonho meu e esse período de treinos será fundamental para estar no grupo que irá para a Índia”, disse o atacante do alvinegro.

Em 2017, Yuri Alberto participou da conquista do Sul-Americano Sub-17, em março, e esteve no Torneio de Montaigu, na França, em abril. Pelo Santos , está atuando com o time Sub-17 no Paulista da categoria e jogou pela equipe Sub-20 na disputa do Torneio de Cotif, na Espanha, no início do mês.

O atacante é uma das principais promessas das categorias de base do Peixe. O jogador já anotou mais de 80 gols, desde que chegou ao Clube em 2013. Em 2016, foram 51 gols em 39 jogos e de quebra, bateu o recorde de gols em uma edição de um campeonato paulista de base (32 gols), que até então, pertencia ao meia Diego (31), hoje no Flamengo.

No início de julho, Yuri Alberto assinou o primeiro contrato profissional com o Santos até 2020.

Veja os jogadores convocados pelo técnico Carlos Amadeu para a Seleção Sub-17:

GOLEIROS

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Lucas Alexandre – Vasco

LATERAIS

Luan Candido – Palmeiras

Marcos Antonio – Atlético Paranaense

Weverson – São Paulo

ZAGUEIROS

Edu – Cruzeiro

Lucas Halter – Atlético Paranaense

Matheus Stockl – Atlético Mineiro

Vitor Eduardo – Palmeiras

MEIAS

Alan – Palmeiras

Antony – São Paulo

Gustavo Henrique – Atlético de Madrid

Helio Junio – São Paulo

Lucas de Vega – Barcelona

Rodrigo Nestor – São Paulo

Victor Bobsin – Grêmio

ATACANTES

Brenner – São Paulo

Lincoln Correa – Flamengo

Vitinho – Corinthians

Yuri Alberto – Santos