Santista Rodrygo faz acusação contra zagueiro do Oeste

O Santos venceu o Oeste e conseguiu a vaga antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas o atacante Rodrygo deixou o campo revoltado com o zagueiro Kanu, do Oeste, em função de um lance durante o jogo disputado neste sábado à noite no Pacaembu.

O santista apontou que recebeu uma ameaça do adversário. Ele procurou a reportagem do canal Premiere, que estava à beira do gramado, para acusar Kanu.

“Aconteceu uma coisa muito feia no jogo, teve um lance em que eu estava impedido, driblei o Kanu e ele me deu uma chegada, até aí tudo bem. Mas ocorreu outro lance em que ele falou que iria me deixar aleijado. Isso, para mim, foi fora do normal”, disse.

O meia Jean Mota reforçou o coro contra a postura de Kanu. “Realmente procuramos tomar cuidado com ele, é um cara que se mostrou maldoso, deixava sempre o cotovelo nas jogadas, e o Rodrygo é um cara que vai para cima por ser muito jovem”, disse.

Em um jogo que começou com grande atraso em função da chuva, o Santos derrotou o Oeste por 3 a 2 com um gol nos acréscimos do lateral Victor Ferraz.