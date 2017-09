Santista Bruno Henrique se desculpa por cusparada em rival: “Grande erro”

Além da derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, que culminou com a eliminação do Santos nas quartas de final da Libertadores, na noite desta quarta-feira, os mais de 12 mil torcedores na Vila Belmiro presenciaram uma cena lamentável protagonizada por Bruno Henrique. Aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante deu uma cusparada no meia Damián Díaz e acabou sendo expulso.

Muito criticado pelos torcedores e até mesmo pelo técnico Levir Culpi, o artilheiro do Peixe na temporada, com 15 gols, divulgou uma nota oficial na manhã desta quinta-feira se desculpando pela atitude.

“Ainda muito chateado com a eliminação, venho aqui pedir desculpa a todos pela minha atitude no jogo de ontem. Aos meus companheiros, aos torcedores e, principalmente, ao jogador do Barcelona com quem me desentendi. No calor do momento do jogo, cometi um grande erro ao cuspir em um adversário e colega de profissão. Me arrependo e peço desculpa”, escreveu Bruno Henrique no Instagram.

Com a eliminado na Copa Libertadores da América, o Santos disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe santista encara o Atlético-PR, neste sábado, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada.