Sandry e Tailson falam sobre o novo contrato com o Santos

Após golear o Goiás e ampliar a distância na liderança, o Santos iniciou a semana com novidades envolvendo o elenco. Após a apresentação de Pará, os garotos Sandry e Tailson conversaram com a imprensa sobre suas renovações de contrato. O Peixe se esforçou para resolver as pendências com os atletas para evitar o assédio europeu.

Na coletiva, o presidente José Carlos Peres afirmou que o técnico Jorge Sampaoli pediu para que o Santos corresse para renovar com os atletas: “Sampaoli pediu para a gente acelerar essa negociação. Acreditamos muito nesses meninos. Que o Sandry e o Tailson sejam bem-vindos. Estão com o contrato renovado e é motivo de muita satisfação”.

A pressa se explica pelo risco de os jogadores negociarem com outros clubes. Tailson, por exemplo, estava na mira do Barcelona, e comentou sobre o caso: “O que aconteceu com o Barcelona já passou. Estou focado no Santos. Quero ajudar aqui da melhor forma possível. Espero ter a oportunidade para dar meu melhor”.

Tailson assinando a renovação de contrato com o Santos. pic.twitter.com/kTKogOBn0X — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 5 de agosto de 2019

Aos 16 anos, Sandry também se mostra empolgado com o novo contrato: “A expectativa é a melhor de todas. No começo do ano, as coisas aconteceram muito rápido. Cheguei da Copinha, treinei e fui para o jogo. Quero treinar e agradar para ir para o jogo”.

Ainda que jovens, Sampaoli vê Sandry e Tailson como nomes que podem ajudar o Santos a manter o bom momento. Além disso, foi afastado o risco de perder os atletas de maneira precoce.