Sánchez vê críticas injustas no Santos: “Jogo numa posição que não é a minha”

Carlos Sánchez fez um desabafo em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O uruguaio vê como injusta parte da crítica recebida no Santos.

Ele afirma que tem jogado fora de posição (pela ponta) e pediu à comissão técnica para ser meia. Se não puder, prefere até ficar no banco de reservas.

“Que o clube se sinta bem pelo meu futebol, fico muito triste, recebo muitas críticas e estou disposto a isso, mas às vezes é injusto porque é uma posição que não é a minha. Receber críticas jogando como meia é pior. Muitas coisas atrapalham meu trabalho como meia ou ponta, falei com a comissão. Se não tenho posição de meia, prefiro esperar oportunidade. E quando decidirem, jogarei. Me sinto mal, recebi muitas críticas pelo meu jogo, numa posição que não é minha. Sempre trato de brigar pela equipe. Bem ou mal, deixo tudo em campo”, disse Sánchez.

Sánchez foi substituído contra o Atlético-MG na última quinta, no Pacaembu, na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo anterior, diante do Ceará, ele atuou com maior liberdade e deu a assistência para o gol de Eduardo Sasha.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com