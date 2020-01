Sánchez se reapresenta após três dias e faz treino físico no Santos

Carlos Sánchez se reapresentou ao Santos na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, após não comparecer na quarta, quinta e sexta-feira.

O Peixe vai ouvir as justificativas do uruguaio para saber como proceder. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Alvinegro negocia o pagamento da dívida com Sánchez e o jogador teve problemas com o voo.

O meia fez trabalho físico na manhã deste sábado, enquanto os demais treinaram com bola. Haverá também uma atividade técnica à tarde sob o comando de Jesualdo Ferreira.

Carlos Sánchez terá de fazer os testes físicos e clínicos de pré-temporada individualmente. O departamento médico do Santos trouxe equipes multidisciplinares para o CT durante a semana, diferentemente dos outros anos, quando os exames foram feitos em outros estabelecimentos.