Sánchez provoca o Palmeiras antes do clássico

O meia santista Carlos Sánchez provocou o Palmeiras através de suas redes sociais neste sábado. O jogador publicou uma arte anunciando o clássico que ocorre às 16h (de Brasilia), no Pacaembu, pela oitava rodada Campeonato Paulista, com uma música polêmica cantada pela torcida ao fundo.

“Ei, você aí, time pequeno que parece o Guarani”, é a letra da canção.

Pouco tempo depois, o uruguaio deletou a publicação e postou uma nova com a mesma arte, porém sem a música ao fundo.

Ver essa foto no Instagram Hoje temos clássico para cima 💪🏽💪🏽 vamos lá @santosfc 🙏🏾🙏🏾 Uma publicação compartilhada por Pato Sanchez (@andres_sanchezok) em 29 de Fev, 2020 às 6:57 PST

O Santos está na liderança do grupo A, com 11 pontos, enquanto o Palmeiras está na segunda posição do grupo B, com 16 pontos ganhos. O mando da partida é do Peixe.