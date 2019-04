Sánchez pede “atitude” ao Santos para reverter placar contra o Corinthians

Carlos Sánchez pede “atitude” ao Santos para reverter a desvantagem contra o Corinthians nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, por uma vaga na final do Campeonato Paulista.

O uruguaio diz o que o Peixe precisa fazer para virar o confronto depois da derrota por 2 a 1 em Itaquera, pela ida da semifinal do Paulistão.

“Atitude! Temos que ter atitude e manter a calma. Sabemos que estamos atrás do placar, mas com tranquilidade chegaremos nesse jogo para que, com confiança e atitude, possamos virar. Estaremos concentrados. Tomaremos iniciativa e manteremos a perseverança para triunfar”, disse Sánchez.

Um dos mais experientes do elenco, com 34 anos, Sánchez fala em sintonia com o Pacaembu lotado em busca da classificação.

“Nossa torcida vai ajudar muito. Sempre digo que a torcida é um jogador a mais nos dando apoio em campo. Acredito que os torcedores serão muito importantes para nós. Estaremos em sintonia dentro e fora de campo para fazer um grande jogo e virar a partida”, concluiu.

O Santos precisa de dois gols de vantagem para avançar à final de forma direta e enfrentar o São Paulo. Vitória simples levaria a decisão para os pênaltis.