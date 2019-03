Sánchez não vê ninguém como o Santos de Sampaoli: “Surpreendeu a muitos”

Carlos Sánchez vê o Santos com característica única no Brasil: um time que preza pela posse de bola e procura o ataque a todo tempo, sem administrar.

O uruguaio foi perguntado sobre uma opinião de Fábio Carille, técnico do Corinthians, e não entrou em polêmica. Preferiu valorizar o Peixe.

O treinador corintiano, rival na semifinal do Campeonato Paulista, disse que o Santos pouco criou contra o Red Bull e fez os gols nas quartas de final em erros do adversário.

“Cada um comenta da sua equipe ou do rival para tirar o proveito. Nós sabemos o que podemos fazer, a análise de jogo a cada prévia de enfrentar um clube, sempre concentrado e tratando de ver os pontos fracos. Temos que nos focar muito para o rival não se sentir cômodo e possamos fazer dano”, disse Sánchez.

“Sistema de Sampaoli surpreendeu a muitos clubes do Brasil. Não vejo assimilação de outra equipe com essa mentalidade e a característica como é feito com a gente. Nós tratamos de cumprir o que ele pede e dar o melhor para a equipe e jogar o melhor possível nessa semifinal. É um clássico e estou ansioso, quero logo estar em campo, mais um clássico e queremos estar à altura do jogo”, completou.

A ida da semifinal contra o Corinthians será neste domingo, em Itaquera. A volta ocorrerá no Pacaembu, dia 7.

