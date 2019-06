Sánchez e Noguera se reapresentam no Santos; Vecchio segue ausente

Depois de resolver problemas pessoais no Uruguai na última segunda-feira, Carlos Sánchez se reapresentou no Santos nesta terça. O meia treinou pela manhã na academia do CT Rei Pelé e foi ao campo à tarde, em atividade na Vila Belmiro.

Outra novidade foi a presença de Fabián Noguera. Após seu voo da Argentina atrasar, o zagueiro chegou e trabalhou apenas na academia. Há a possibilidade dele treinar entre os afastados nesta quarta.

O argentino não está nos planos de Jorge Sampaoli e deve ser novamente emprestado. O Gimnastic, da segunda divisão da Espanha, gostaria da permanência, mas não tem dinheiro para comprá-lo.

Vecchio se ausentou novamente. O meia negocia com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e deve ser vendido. As tratativas têm o auxílio do executivo de futebol Renato.

