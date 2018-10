Sánchez é liberado pelo Uruguai e fica à disposição para clássico no Santos

Carlos Sánchez está fora da lista final de 22 convocados do Uruguai para amistosos na Ásia e ficará à disposição do Santos para o clássico contra o Corinthians, dia 13, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe pediu a liberação à Federação Uruguaia e contou com a vontade de Sánchez em enfrentar o Corinthians. Diante das solicitações, a Celeste dispensou o meio-campista.

Sánchez ficará fora dos amistosos do Uruguai contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia. Do futebol brasileiro, o técnico Óscar Tabárez convocou De Arrascaeta, do Cruzeiro.

Depois de liberar Carlos Sánchez e Derlis González, o Santos espera pela desconvocação de Rodrygo na seleção brasileira sub-20 nos próximos dias.