Sánchez, do Santos, tem lesão muscular em preparação para amistoso do Uruguai

Carlos Sánchez, do Santos, teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda durante preparação da seleção uruguaia para amistoso contra o México, nesta sexta-feira, nos Estados Unidos.

O meio-campista reclamou de dor em treinamento na última quarta-feira, passou por ressonância magnética e uma distensão foi diagnosticada. Ele fica fora do amistoso e também da partida do Peixe contra o Paraná, neste domingo, no Estádio Durival de Britto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A previsão de retorno é no clássico diante do São Paulo, dia 16, na Vila Belmiro.

Novamente sem Sánchez, o técnico Cuca pode optar por Jean Mota, como fez no empate de 0 a 0 com o Grêmio, na última quinta, ou escalar Daniel Guedes e deslocar Victor Ferraz para o meio – a opção utilizada no segundo tempo.