Sánchez defende permanência de Peres no Santos: “Que siga”

Carlos Sánchez é a favor da permanência de José Carlos Peres na presidência do Santos. O associado votará pelo impeachment dele em assembleia neste sábado, na Vila Belmiro. O vice-presidente Orlando Rollo pode assumir no caso do sim da maioria.

“Como jogador do clube, temos que estar por dentro, mas não é algo que preocupa. Não cabe a mim o presidente, mas tratar de focar em campo, trabalhar, melhorar e poder ganhar. Esse é o objetivo, depois o que passe “acima” não me incumbe, não me interessa. Tratamos de ter algo definido, é o presidente quem manda em tudo, que siga Peres e que ele possa ter a confiança que ele me deu aqui”, disse Sánchez, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Foi Peres quem negociou a contratação de Carlos Sánchez junto ao Monterrey-MEX. As conversas foram iniciadas em março e viraram “questão de honra” para o presidente.

Sánchez foi contratado até 2021. O uruguaio rapidamente se adaptou ao time é titular absoluto com o técnico Cuca.