San Lorenzo x Santos pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Buscando se recuperar na competição, o Alvinegro Praiano visita o San Lorenzo, no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG). A partida será às 19h. (de Brasília).
Onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo?
- TV: ESPN (fechado).
- Streaming: Disney+ (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Os relacionados do Peixão para a 3ª rodada da CONMEBOL #Sudamericana! 📋🐳 pic.twitter.com/GkOUfyN4sR
— Santos FC (@SantosFC) April 27, 2026
Como o San Lorenzo chega ao confronto?
O San Lorenzo recebe o Santos com uma invencibilidade de nove jogos, em que conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota da equipe foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.
Como o Santos chega ao confronto?
Por sua vez, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.
Para o confronto, porém, Cuca terá reforços importantes. Suspenso diante do Bahia, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Brazão, poupados do confronto. Além deles, Neymar, que sofreu com um quadro viral na noite de sábado, também estará entre os relacionados do Peixe para enfrentar os argentinos.
Estatísticas
San Lorenzo na Sul-Americana
2 jogos, 1 vitória e 1 empate (1º lugar)
3 gols marcados
1 gol sofrido
Artilheiros: Romaña, Tripichio e Auzmendi (1 gol)
Santos na Sul-Americana
2 jogos, 1 empate e 1 derrota (4º lugar)
1 gol marcado
2 gols sofridos
Artilheiro: Neymar (1 gol)
Prováveis escalações
Provável escalação do San Lorenzo
Orlando Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde e Ritis; Cuello, Auzmendi e Reali.
Técnico: Gustavo Alvarez
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés e Gabigol.
Técnico: Cuca
Arbitragem de San Lorenzo x Santos
- Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Ficha técnica
🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp