San Lorenzo x Santos pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Buscando se recuperar na competição, o Alvinegro Praiano visita o San Lorenzo, no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG). A partida será às 19h. (de Brasília).

Onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo?

TV: ESPN (fechado).

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Como o San Lorenzo chega ao confronto?

O San Lorenzo recebe o Santos com uma invencibilidade de nove jogos, em que conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota da equipe foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.

Como o Santos chega ao confronto?

Por sua vez, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.

Para o confronto, porém, Cuca terá reforços importantes. Suspenso diante do Bahia, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Brazão, poupados do confronto. Além deles, Neymar, que sofreu com um quadro viral na noite de sábado, também estará entre os relacionados do Peixe para enfrentar os argentinos.

Estatísticas

San Lorenzo na Sul-Americana

2 jogos, 1 vitória e 1 empate (1º lugar)

3 gols marcados

1 gol sofrido

Artilheiros: Romaña, Tripichio e Auzmendi (1 gol)

Santos na Sul-Americana

2 jogos, 1 empate e 1 derrota (4º lugar)

1 gol marcado

2 gols sofridos

Artilheiro: Neymar (1 gol)

Prováveis escalações

Provável escalação do San Lorenzo

Orlando Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde e Ritis; Cuello, Auzmendi e Reali.

Técnico: Gustavo Alvarez

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés e Gabigol.

Técnico: Cuca

Arbitragem de San Lorenzo x Santos

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: David Rodriguez (COL)

Ficha técnica

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)

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