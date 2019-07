Sampaoli enxerga Kaio Jorge como “melhor notícia” do Santos na intertemporada

O técnico Jorge Sampaoli vê a evolução do atacante Kaio Jorge como a melhor notícia do Santos durante a intertemporada no CT Rei Pelé.

O treinador enxerga melhora em Kaio não apenas em fundamentos, mas principalmente na incorporação da “cultura de jogo” e no fim dos vícios adquiridos nas categorias de base.

Kaio Jorge tem treinado muitas vezes como ponta e não como centroavante, sua função de origem – essa alternativa tática favorece o aprendizado sobre a marcação pressão, acompanhar os defensores adversários e participar mais da construção ofensiva.

Sampaoli também está contente com o preparo físico do jogador de 17 anos. Ele está mais forte, sem perder a velocidade, e aguenta melhor o contato físico em relação ao início da temporada.

Kaio disputou cinco jogos no primeiro semestre, ainda sem marcar gols, e deve ganhar mais minutos no segundo semestre. O planejamento, porém, é de deixá-lo pronto para 2020. Ele disputa posição com Uribe, Eduardo Sasha e Yuri Alberto pela “camisa 9” e Marinho, Soteldo e Derlis González pela “camisa 11”.

