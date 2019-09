Sampaoli vê jogo contra o Fluminense como pior do Santos e foca no ataque em reapresentação

O Santos se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, após o empate em 1 a 1 com o Fluminense na última quinta, no Maracanã.

Os titulares da última partida, como de costume, fizeram trabalho regenerativo na academia. Quem entrou no segundo tempo e os demais reservas foram a campo com Jorge Sampaoli.

O técnico priorizou as jogadas de ataque. O argentino está preocupado com o baixo desempenho do sistema ofensivo – um gol nos últimos três compromissos.

Na visão de Sampaoli, a atuação do Peixe diante do Fluminense foi a pior no Campeonato Brasileiro, ao lado da goleada de 4 a 0 para o Palmeiras. Mesmo com as diversas chances criadas, o treinador enxergou uma equipe desorganizada, sem controle do jogo.

Para retomar as boas atuações, Jorge Sampaoli pode fazer mudanças. Evandro, recuperado de edema na coxa esquerda, deve ser titular diante do CSA, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Victor Ferraz, Jorge e Carlos Sánchez, reservas no Maracanã e presentes no treinamento desta sexta, podem voltar.

Sampaoli está preocupado, mas não vê nada anormal no dia a dia de trabalho. O técnico tem o respaldo da diretoria e elenco e não houve qualquer conversa diferente com os jogadores ou diretoria nesta sexta-feira.

A definição da equipe titular para enfrentar o CSA ocorrerá neste sábado, na primeira e única atividade com todos à disposição em campo antes da partida. Uma possível escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe (Carlos Sánchez ou Felipe Jonatan).

